Guilberville, le restaurant routier le plus apprécié de la Manche

Depuis quatre générations, le restaurant routier Guilberville est tenu par la famille Bouteiller. L'établissement fait 300 couverts par jour. Les routiers y viennent pour retrouver les bons petits plats d'autrefois et pour faire connaissance avec leurs confrères venus de toute la France.