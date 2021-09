Guimauve : des oursons à croquer

L'ourson en guimauve est un succès qui ne date pas d'hier. C'est en 1962 que Michel Cathy a créé sa recette et son premier moule. "Il voulait associer le craquant du chocolat et le moelleux de la guimauve. Au début, personne n'y croyait", raconte Frédéric Nieps, directeur de l'usine Cemoi à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Derrière les portes de l'usine, 300 millions d'oursons sont fabriqués chaque année. Une réussite qui a même attiré la convoitise d'autres industriels du bonbon. "Il a été copié, mais jamais égalé", explique Olivier Duchossois, responsable des ventes. L'ourson en guimauve, c'est treize grammes de gourmandise et une recette qui n'a jamais changé. Sa préparation a l'air simple, alors, nous avons essayé d'en faire nous-mêmes. Pour la première étape, il faut faire une guimauve, un sirop en sucre avec de la gélatine sur des blancs en neige. Puis, on verse le mélange dans des moules avant de les laisser refroidir. Pendant ce temps, on fait fondre le chocolat. Une dizaine de minutes plus tard, on démoule les oursons. L'enrobage, la dernière étape, est un moment fatidique. Comment réussir la recette ?