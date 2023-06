Guinguettes, les raisons d'un succès

Un esprit vacances qui fait de la guinguette la tendance à l'arrivée de l'été. Ici, on l'a bien compris, loin du vacarme du centre-ville, celle-ci vient d'ouvrir en banlieue toulousaine. "Ça passe par le cocktail, ça passe par des boissons fraîches, il y a des assises basses, décontractée, une musique un peu sympa, c'est vraiment toute cette ambiance-là qui va faire qu'on se sent un petit peu en dehors de chez soi", révèle Bastien Vayssière, gérant du restaurant "Les Jardins de Candie". Plus de 80 guinguettes ont déjà ouvert leurs portes à Toulouse (Haute-Garonne). De quoi concurrencer les restaurants classiques. Sur cette place en plein centre, les terrasses pourraient à nouveau se vider, comme l'été dernier. C'est le cas juste en face. Sans hésitation, ces clients ont choisi ce restaurant : "celui-ci nous paraissait le plus calme et en plus avec un environnement (...) avec un peu de verdure" ; "ça dénote de Toulouse et puis c'est arboré, c'est sympa" ; "surtout dans l'esprit lumineux au niveau de la décoration, le côté justement guinguette". L'illusion est parfaite et pourtant, ils sont bien installés à la table d'un restaurant. Pas question de passer à côté de la tendance, pari réussi pour le gérant. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe