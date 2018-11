Guirlandes : les tendances pour Noël 2018

C'est bientôt Noël. Faites pétiller votre sapin ou même votre intérieur avec des guirlandes lumineuses. Certains magasins proposent des guirlandes LED qui consomment jusqu'à sept fois moins d'énergie que celles à ampoule traditionnelle. Vous pouvez aussi y trouver des modèles qui fonctionnent sur piles et qui sont autonomes. Le succès de 2018, c'est la guirlande connectée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.