Guy Bedos, humoriste et comédien engagé, s'en est allé

Avec son humour virulent et "caustique", Guy Bedos a marqué les esprits. Né à Alger en 1935, il n'a jamais oublié ses origines pieds-noirs. Il a d'ailleurs fait de son talent une arme contre le racisme et la bêtise. Sur scène, il réglait ses comptes avec les politiques en toute dérision. Toutefois, sous ses airs de "clown politique" se cachaient l'empathie et la bienveillance. A 85 ans, Guy Bedos tire sa révérence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.