Guy : la voix des campagnes

On a rendez-vous avez Guy Gatignol dans un village de moins de 200 habitants. Il a 66 ans et l'enthousiasme d'un jeune premier pour nous guider jusqu'à sa rencontre du jour. Avec son petit matériel en main, ce passionné de vidéo n'a même pas fini de traverser la route qu'il engage déjà la conversation avec des passants. Ce jour-là, tout ne va pas se passer comme prévu. Malgré son énergie et son sourire permanent, Guy va avoir du mal à dompter une gérante de bar au caractère bien trempé. Après une heure passée sur place, il est déjà temps de repartir. Pour cet ancien militaire de carrière, les vidéos ont commencé un peu par hasard. Adjoint d'une petite commune, il en réalise quelques-unes pour le site Internet. Au fil des rencontres, il décide d'arrêter la politique et de prendre sa retraite, caméra en main. De retour chez lui, il s'installe comme à son habitude derrière son ordinateur. Agriculture, traditions, foires, métiers anciens... tout y passe. Qu'importe où il se trouve, c'est toujours une bonne occasion pour discuter. Certaines de ses vidéos ont été vues 70 000 fois, alors il ne passe plus vraiment inaperçu. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive