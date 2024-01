Guy Marchand : l'adieu populaire

Pour son dernier voyage, son fils et son ami ont tenu à l’emmener jusqu’au bout à l’intérieur de l’église de Mollégès (Bouches-du-Rhône). Sur le parvis, les admirateurs de Guy Marchand sont venus nombreux et de loin ce mercredi matin pour dire au revoir à leur crouneur. "Je voyais tous ses films, je l’aimais en tant qu’artiste parce qu’il était complet. C’était un musicien, c’était un bon vivant, et je l’aimais beaucoup", confie un admirateur. Guy Marchand n’aimait pas se prendre au sérieux et ne voulait pas d’un enterrement triste, mais joyeux et festif. Alors à la sortie de l’église, le public applaudit, ses proches aussi. L’interprète de la Passionata et de Destinée vivait dans ce village des Alpilles depuis plusieurs années. Tout le monde le connaissait à Mollégès. "C’était quand même un peu une légende", lance un habitant. Une légende jusqu’au bout, Guy Marchand est parti accompagné de sa clarinette et de son célèbre chapeau. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Jit