Gwenn ha du : le drapeau breton a 100 ans

Dans la foule des concerts ou des festivals, à chaque Coupe du monde, le long des routes du Tour de France, ou même au milieu d'un désert en Bolivie, partout le drapeau breton flotte, bien au-delà de ses frontières. Et le petit drapeau régional a aujourd'hui bien grandi. Le Gwenn ha du, comprenait le noir et blanc, fête ses 100 ans sans avoir pris une seule ride. Onze hermines, cinq bandes noires et quatre bandes blanches, en référence aux provinces historiques de la Haute et Basse Bretagne. Le drapeau est aujourd'hui reconnaissable entre mille et ça, certains l'ont bien compris. Dans une biscuiterie, ce symbole a participé à l'augmentation des ventes de moitié, et il attire surtout le regard. Catherine ne dira pas le contraire. Elle repartira avec une boîte pour avoir le drapeau breton chez elle. Et puisque ce symbole est dans nos cœurs, certains demandent à tout prix son émoji. Pour cela, ils ont déployé un gigantesque drapeau au pied de la cathédrale Quimper (Finistère), 320 m², rien n'est trop grand pour cet emblème. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, R. Cann