Les habitants d'un village des Landes ont cotisé pour sauver l'épicerie de Moustey

Il y a un an, faute de repreneur, l'épicerie de Moustey était menacée de fermeture. Une situation face à laquelle Samira Hassouf n'a pas voulu se résigner. Mais grâce à l'altruisme de 102 contributeurs, elle a pu récolter 5 250 euros. Dans cette commune, tout le monde a mis la main à la poche, à la hauteur de ses moyens. Au-delà du soulagement, chaque contributeur a reçu un panier garni.