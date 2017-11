Les habitants de La Brigue se mobilisent pour décorer leur village

A La Brigue, une petite commune située dans le département des Alpes-Maritimes, pas question de sapin en plastique. Il y a assez d'arbres dans les forêts pour constituer un beau sapin de Noël. C'est écologique et économique. Pour les guirlandes, on fait dans la récup' : on retape les décorations de l'an passé, surtout celles qui viennent de la Principauté de Monaco. Tout cela dans une ambiance bon enfant pour raviver l'esprit de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.