Comment les habitants de la campagne ont-ils géré la neige ?

Entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, la neige n'a pas facilité la tâche aux habitants. Les flocons blancs ont engendré, entre autres, la fermeture des écoles et l'absence de transport scolaire. A Moissy-Cramayel, aucun bus n'était en service dans la matinée du 30 janvier 2019. Certains ont dû anticiper le manque de transport pour aller au travail. D'autres ont profité de la neige pour s'offrir une balade.