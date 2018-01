Les habitants de Névache vivent au rythme des chutes de neige

A 1 600 mètres d'altitude, Névache est un petit village authentique des Hautes-Alpes, peuplé de 360 habitants. Entouré de montagnes, il est composé de sept hameaux et ne présente pas de remontée mécanique. Quand la neige tombe abondamment, la route peut être coupée pendant plusieurs jours. Du coup, Névache se retrouve isolé des autres villages voisins. Malgré ce rythme de vie, ses habitants arrivent à s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.