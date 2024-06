Habitants délogés pour faire de la place aux touristes !

La manœuvre est très délicate pour Mickaël et son épouse. Ces touristes anglais s'amarrent au port de Nancy, pas facile avec leur gros bateau. "C'était un peu étroit", confie la femme. Ce manque d'espace, c'est l'argument mis en avant pour faire déménager des personnes qui habitent dans leur bateau sur le port. "On n'accepte pas qu'on nous déloge comme ça, comme des mal propres. On ne voit pas en quoi on gêne", lance l'un d'eux. Pour les loueurs de bateau de la région, le manque de place dans le port nancéien pose problème. Il empêche de proposer certains courts séjours. Cindy et Laurent font partie des quinze résidents du port de Nancy, ils seront bientôt délogés. Certains habitants sont là depuis 20 ans, ils dénoncent la brutalité de la métropole qui gère le port. "Le port n'est pas destiné à l'habitation. Le port est destiné au passage", explique François Werner. Fini l'accès facile à la place Stanislas et au centre-ville. Selon la métropole de Nancy, il n'y a pas le choix. Le port de 40 places a besoin de travaux de réaménagement. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly