Les habitants du Lot fêtent le Rocamadour

Il est rond, doux et crémeux. Le Rocamadour peut se déguster avec du miel ou du piment d'Espelette. Le secret se trouve au cœur de ce fromage de chèvre. Il s'agit notamment de la pâte au milieu et la crème sous la peau. Les ingrédients de base restent le lait de chèvre cru, caillé et égoutté. Ce produit du Lot a décroché son appellation d'origine protégée il y a 22 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.