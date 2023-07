Haches, couteaux… une compétition à couper le souffle

L'œil aiguisé, Yan se concentre. Il va lancer ses haches 60 fois. Objectif, tirer dans le mille. Sur le pas de tir, 126 lanceurs, des Français surtout, mais aussi des Anglais, et même un Australien. Mais attention, c'est tout de même sérieux. Nous sommes au Championnat du monde de lancer de haches et de couteaux. Une vingtaine d'épreuves, et la plus spectaculaire est le lancer à longue distance. Les spectateurs retiennent leur souffle. Stan va peut-être décrocher un record du monde. C'est fait : 23,50 mètres. Au tour des curieux de s'initier, avec quelques conseils tout de même. Helena, dix ans, a tout d'une future championne. Elle nous raconte : " Je me mets en place, je vise la cible, je lance le couteau et j'essaie de ne pas trop casser le poignet, sinon ça tombera". Le lancer de haches est encore confidentiel dans l'Hexagone. On compte 200 pratiquants environ. Le club "Les lames de l'hermine" de Vitré (Ille-et-Vilaine) veut faire connaître son sport. Stan remettra son titre en jeu l'an prochain, en Irlande. TF1 | Reportage P. Dumortier, O. Perroux