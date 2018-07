Haguenau : le match France/Uruguay est au cœur des conversations

Au marché de Haguenau, le principal sujet de conversation, pour ne pas dire le seul, c'est le foot. En effet, ce 6 juillet 2018, la France et l'Uruguay ouvrent le bal des quarts de finale de cette Coupe du monde. Ici, les commerçants ont sorti le drapeau bleu blanc rouge en signe de soutien aux Bleus. Tous y croient, ils seront victorieux. Pour beaucoup, ce sera donc une journée de travail particulière puisqu'il va falloir jongler avec les emplois du temps. Certains vaqueront même leurs postes plus tôt pour ne rien rater du match. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.