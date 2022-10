Haie commune, comment s'organise l'entretien ? Le 13H à vos côtés

La taille des haies est un problème qui revient souvent entre voisins. La clé c'est de déterminer si la haie est mitoyenne ou pas. Cela signifie qu'elle est à cheval sur la limite de propriété entre les deux maisons. Si vous l'ignorez, ou en cas de désaccord avec votre voisin, il faut rechercher le plan de bornage. C'est un document que vous trouverez dans l'acte notarié que vous avez réalisé au moment de l'achat de votre bien. Dans le cas où la haie serait mitoyenne, selon l'article 667 du Code civil, l'obligation de tailler la haie incombe aux deux voisins. Chacun doit tailler de son côté, c'est la loi. Les propriétaires doivent s'entendre sur la hauteur souhaitée. Il existe des règles locales qu'il faut aller voir au service urbanisme de vos communes. Cela permet aussi d'avoir une base et un terrain d'entente. Dans le cas contraire, si elle n'est pas mitoyenne, si elle est chez le voisin et qu'elle déborde chez vous, c'est à lui de tailler les deux côtés de la haie y compris ce qui dépasse chez vous. L'autre règle est que si sa haie est à plus de deux mètres de hauteur, elle doit se trouver à plus de deux mètres de votre terrain. T. Coiffier