Haïti : la périlleuse évacuation des Français

Enfin en France ! Après quatre jours de mer, 163 Français et environ 80 ressortissants étrangers posent les pieds en Martinique, à la fois soulagés et anxieux pour ceux qui restent en Haïti. Tous décrivent la même horreur, la guerre civile et le danger permanent. Sarah a même souhaité que l'on masque son visage pour que ses proches ne subissent pas de représailles. Depuis la démission du Premier ministre, la situation empire. Les gangs contrôleraient 80% de la capitale. Alors ce porte-hélicoptères et deux autres bâtiments de la Marine nationale ont été affrétés pour transporter tous les Français, désirant quitter Haïti. Pour ce faire, 200 transferts aériens ont été nécessaires. Dans la nuit du vendredi, la plupart des ressortissants arrivés en Martinique ont repris un vol, direction Paris. Ils devraient atterrir en début d'après-midi. Selon le Consulat du Port-au-Prince, 857 citoyens français demeurent toujours en Haïti. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Limpens