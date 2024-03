Halles gourmandes : les raisons d'un succès

Dans cette famille, pas de dispute pour le choix du restaurant ce midi-là. Tout le monde s'est mis d'accord. Un grand hall de restauration et 17 mini-cuisines aux traditions culinaires venant du monde entier. On peut dire que ça cartonne. En un an, les Halles du Brézet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ont enregistré plus de 280 000 entrées. Les fondateurs ne s'attendaient pas à un tel engouement. Le parking manque de place pour accueillir tout le monde. Le succès est tel qu'à trois kilomètres de là, un deuxième lieu similaire vient d'ouvrir ses portes. Et là encore, on est loin du centre-ville. Il n'a pas eu de mal à trouver des restaurateurs, car ce modèle séduit. Grâce à ce concept, Djibril a pu ouvrir un deuxième restaurant. Ici, on fait faire des économies pour tout le monde, pour les restaurateurs comme pour les clients. Le tarif, qui varie entre dix et quinze euros, n'est pas excessif. Dans l'Hexagone, seulement cinq lieux similaires existaient il y a quinze ans ; on en compte désormais près de 70. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Olive, P. Delannes