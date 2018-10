Halloween : bientôt l'heure de frapper aux portes et récolter des tonnes de friandises !

Ce soir du 31 octobre 2018, dès la nuit tombée, les enfants pourront arpenter les rues afin de frapper aux portes et demander des bonbons. Vampires, sorcières, pirates... dans leurs costumes d'Halloween, nos gentils petits monstres attendent impatiemment ce moment. Toute la journée de ce 31 octobre 2018 a été d'ailleurs consacrée aux préparatifs. Mais Halloween est aussi l'occasion, pour toutes les générations, de se rassembler et de célébrer l'automne. Chaque année, dans un village de l'Ain, les familles se retrouvent dans la joie pour transformer leurs citrouilles en lanternes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.