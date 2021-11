Halloween : comment cuisiner la courge ?

Dans ce champ de deux hectares, ces passionnés font pousser des courges de toutes sortes. Il y a en tout 204 variétés de cucurbitacées et certaines sont étonnantes. Un festival de couleurs et de formes à récolter entre septembre et les premières gelées. Jean-Pierre est passionné de jardin depuis 30 ans. Son conseil, c'est de faire attention à la coupure des tiges. En une matinée, cette association de retraités aura récolté plus de neuf tonnes de courges. Il ne reste plus qu'à les écouler sur cette foire d'automne. Sur la place, la clientèle se régale : "c'est le rendez-vous pour justement connaître d'autres produits et découvrir d'autres goûts". Heureusement, Daniel est là pour aiguiller les curieux. Gratin, purée, soupe... tout peut se cuisiner avec la courge.