Halloween, la fête pour se faire peur

Des centaines de petits monstres prêts à frissonner de peur. La faucheuse et ses acolytes donnent le départ d'une soirée d'Halloween digne d'un film d'horreur. Parents et enfants n'ont qu'à bien se tenir. Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? "C'est la tronçonneuse", explique une enfant. "C'est vrai qu'avec ma tronçonneuse, je fais peur et je me fais peur aussi", confie un organisateur. Pour les plus téméraires, direction la maison hantée. C'est un parcours pour lequel il faut avoir le cœur bien accroché. "Ce n'est pas mal. On n'en mène pas large même quand on est grand", rapporte un père de famille. Pour une quinzaine d'euros, ce sont des heures d'émotions intenses. À l'origine de cette soirée, un jeune homme de 23 ans qui a tout imaginé et organisé. "C'est une passion qui m'anime depuis tout petit. J'ai toujours fait des farces pour Halloween avec ma famille", selon Alexandre Fenech, organisateur du festival d'Halloween au Cannet. Cette fête d'Halloween a réuni près de 3 000 personnes. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard