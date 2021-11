Halloween : on préfère les betteraves aux citrouilles en Moselle

A la tombée de la nuit, le château Saint-Sixte à Freistroff se peuple d'étranges créatures. Mais aucune crainte à avoir, les maîtres des lieux ont une méthode radicale pour les effrayer. "Les revenants vont vraiment avoir peur, c'est une betterave grimaçante", lancent-ils. La betterave, c'est la dernière culture de l'année dans les champs. A la Toussaint, les enfants de Moselle avaient donc l'habitude d'en ramasser pour les creuser. Mais une betterave à creuser n'a rien à avoir avec une citrouille. Et ce sont souvent les parents qui finissent par grimacer : "comme vous le voyez, là, ce sont les oreilles, les yeux et la bouche" ; "c'est moi qui ai fait cette belle betterave grimaçante, elle va faire peur comme il faut". Quant au réel pouvoir des betteraves grimaçantes, à chacun son idée : "c'est pour les sorcières, ça les fait partir dans les nuages et dans les cieux" ; "elles doivent faire peur aux parents et à tout le monde". D'ailleurs, avant de quitter le château, ces deux petits ont laissé leurs betteraves, et aux dernières nouvelles, tout va bien ce lundi matin.