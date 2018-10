Halloween: une frayeur monstre chez Europa-Park

A l'occasion des fêtes d'Halloween, Europa-Park se transforme en cité des monstres jusqu'en fin novembre 2018. Les spectacles sont destinés aux petits et grands durant la journée, mais le décor change radicalement à la tombée de la nuit. Les comédiens arrivent parfaitement à jouer le jeu bien que parfois, les réactions des visiteurs les donnent envie de rire. Pour les adeptes du "thriller", cinq lieux terrifiants sont à découvrir avec des étranges créatures à chaque recoin pour les surprendre. Âmes sensibles s'abstenir ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.