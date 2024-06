Hameau enseveli : la colère monte dans la vallée

Impossible de s'approcher davantage. Malgré le brouillard, les habitants de La Bérarde (Isère) tenaient tout de même à apercevoir le hameau deux jours après la catastrophe. Ce dimanche matin, l'émotion est trop forte. Seuls trois habitants ont le courage de se confier. Un sentiment de tristesse, mais aussi de colère. Pour beaucoup comme Claude, conseiller municipal, la catastrophe aurait pu être évitée. Selon lui, malgré plusieurs alertes, aucuns travaux d'entretien et d'aménagement n'ont été réalisés. Un amas de roche, long de 300 mètres, construit au-dessus du village censé protéger des inondations, a été aujourd'hui entièrement englouti. Depuis sa construction dans les années 80, la digue n'a jamais été rénovée selon eux. Les habitants dénoncent des démarches trop complexes. Des services comme la communauté des communes, la région ou la préfecture de l'Isère. Contactée, celle-ci tient à souligner le caractère exceptionnel et imprévisible de ces intempéries et affirme que plusieurs opérations étaient menées ces derniers mois pour renforcer la protection du village, sans succès. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Petit