Hameaux isolés : chantier hors norme en urgence

Cette route emportée prend des airs de cascade encore ce lundi matin. Toitures éventrées, voitures ensevelies... les habitants de ce hameau sont partis à temps. Le torrent a traversé leurs maisons. À quelques mètres, un chantier titanesque est en cours. Dans douze jours, la station ouvre ses portes et les touristes arrivent. Les travaux avancent dans l’urgence. Plusieurs lignes électriques restent endommagées. Les agents d’Enedis aussi sont à pied d’œuvre. "Les torrents ont emporté des ponts sur lesquels il y avait des câbles électriques. Donc on a dû intervenir à certains endroits pour mettre des groupes électrogènes, parce qu'on ne pouvait pas alimenter par le réseau", explique Sébastien Matheron, directeur dans les Alpes du Sud. Face au paysage défiguré, les habitants s’inquiètent pour la saison d’hiver. Plus bas, dans la vallée, cet abattoir a été fragilisé par le torrent. Côté station, tous les responsables de chantier l’assurent : le domaine skiable sera prêt à temps pour accueillir les vacanciers. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar