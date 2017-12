Handball : l'équipe de France féminine a célébré sa victoire à l'Élysée

Suite à la glorieuse victoire des handballeuses féminines de l'équipe de France, le président français les a convié à une réception à l'Elysée. Emmanuel Macron les a félicité mais en fin connaisseur, il les a tout de même mis en garde lors de son discours. Elles ont été sacrées championnes du monde de leur discipline, et représentent un bel exemple pour le sport français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.