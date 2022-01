Handball : les Bleus qualifiés in extremis

Cette victoire, ils sont allé la chercher au plus profond d'eux-mêmes. A la peine durant toute la rencontre, les Français ont fait craquer dans les dernières secondes une équipe danoise, pourtant vice-championne olympique. Mais dans le vestiaire puis dans le bus qui les ramène à l'hôtel, la joie est contenue, mesurée. Même menés de cinq buts à dix minutes de la fin, les Français n'ont jamais renoncé. Emmené par leur doyen, Nikola Karabatic, ils reviennent peu à peu. Et lorsqu'ils égalisent, rien ne semble pouvoir les arrêter. Au bout du suspens, la délivrance. Il reste une minute à jouer, l'Hexagone prend enfin l'avantage et arrache sa qualification pour la demi-finale. "J'espère que vous êtes fiers de nous. On est super content de cette victoire, et maintenant on va se reposer et on va aller au bout", argue Dika Mem, joueur. Le bout, c'est la médaille d'or. Ce sera pour s'offrir un troisième titre majeur en cinq ans, le cinquième en dix ans, moins de six mois après leur olympique de Tokyo. TF1 | Reportage J.P. Péret, M. Bliard