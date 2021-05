Handisport : la recherche de la convivialité et du plaisir de se dépenser

Se dépenser, se retrouver et jouer ensemble, c'est ce que Christopher Morato vient chercher dans ce club de volley. À 18 ans, il est atteint de dyspraxie, un trouble neurologique de la coordination. Pour lui, les bénéfices du sport paraissent évidents. Le sport aide également à se vider la tête. Il apporte des bienfaits psychologiques et physiques pour les jeunes handicapés. Outre le volley-ball, il y a aussi le golf, le triathlon et le vélo. Ces rencontres ont vu le jour grâce au soutien du Comité paralympique et sportif français. Depuis décembre dernier, l'association met en relation des établissements médico-sociaux avec des clubs. Le but est de les inciter à accueillir des personnes atteintes de handicap. Pour ceux qui hésitent encore à pousser la porte d'un club, Christopher a un message à leur adresser : "Tout le monde est pareil et égal. Il ne faut jamais dire que le handicap, c'est un frein au sport". Aujourd'hui, plus de 200 jeunes bénéficient de ce projet sportif partout dans l'Hexagone.