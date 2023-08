Hangar, refuge, ces professionnels ont perdu leur activité

Son terrain fume encore, deux jours après l'incendie. Le nettoyage continue pour cette propriétaire. C'était un refuge pour les chats abandonnés et maltraités, situé juste à côté du camping, le plus touché par les flammes. Tout a été détruit. Du temps, et toutes ses économies, son refuge, elle l'a vu brûler en direct, grâce à une caméra de vidéosurveillance. Non loin, c'est la même désolation pour ce cultivateur. Sur une parcelle, des oliviers aux troncs carbonisés, et pas seulement en surface. Un bilan catastrophique pour ce professionnel, il a perdu 70% de ses cultures. "Le premier jour, on en aurait pleuré, franchement, c'est désespérant. Mais bon, on va relancer la machine, on ne va pas se laisser aller. C'est notre façon de reprendre, et on va s'y tenir ", dit Gildas Girodeau, propriétaire d'un domaine oléicole. L'olivier, un arbre très robuste, certains de ces plants pourront repousser, mais pas avant une dizaine d'années. TF1 | Reportage M. Roi, M. Scarzello