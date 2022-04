Happy birthday : la reine Elizabeth II fête ses 96 ans

Un crieur de rue pour annoncer l'anniversaire de la reine. À Windsor, la tradition perdure. "L'anniversaire de la reine est un des jours les plus importants ici", nous affirme Chris Brown, crieur de rue du Royal Borough de Windsor. Elizabeth II est née le 21 avril 1926. Sa longévité impressionne les Britanniques. "C'est notre monarque qui a régné le plus longtemps", exprime un habitant. Pour marquer le coup, Buckingham a publié cette photo inédite de la reine avec ses chevaux. De quoi rassurer ses sujets. "On a entendu qu'elle avait des problèmes de mobilité. Alors, la voir debout avec ses chevaux, c'est vraiment bien", lance une habitante. Certains sont venus exprès marquer l'occasion, comme Anne Daley qui a fait le trajet depuis le Pays de Galles. "C'est une fête pour le pays et pour la reine. C'est l'occasion de reconnaître ce qu'elle fait pour le pays", affirme-t-elle. Britanniques ou touristes, un moment pour se rassembler. Les célébrations pour l'anniversaire de la reine se tiennent en privé. Les gens qui sont rassemblés ici ne pourront pas la voir. En revanche, ils pourront se rattraper en juin, lors des célébrations officielles du jubilé. TF1 | Reportage É. Stern, C. Dubrul