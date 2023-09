Harcèlement, pourquoi une arrestation en plein cours ?

Devant le collège où a eu lieu l'interpellation d'un adolescent mardi, certains élèves ont été les témoins directs de la scène. D'autres ont vu les policiers par la fenêtre disent-ils. Mais quelles sont les règles en cas d'interpellation dans un établissement scolaire ? En général, tout se passe dans la discrétion. Didier Georges, proviseur, explique : "c'est la direction de l'établissement ou un conseiller principal de l'éducation qui va chercher l'élève dans la classe, on l'isole et la police vient le chercher en toute discrétion". Pourquoi alors trois policiers sont-ils intervenus dans la classe, et fallait-il utiliser les menottes ? D'après le parquet joint ce mercredi matin, les policiers ont jugé qu'il y avait un risque de fuite. L'adolescent aurait regardé en direction de la porte. Il y avait aussi un caractère d'urgence face à des menaces de mort et la nécessité de préserver des indices sur le téléphone du collégien. D'après le collège, l'élève remis en liberté après son audition mardi restera chez lui jusqu'en début de semaine prochaine au moins. TF1 | Reportage G. Bellec, C. Auberger