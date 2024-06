"C'est le plus beau jour de mes cent ans sur Terre" : vétéran du D-Day, Harold a épousé Jeanne en Normandie

Un couple d'amoureux, qui compte près de deux siècles à eux deux, est accueilli comme des héros devant la mairie de Carentan-les-Marais, par la fanfare de la 101e Airborne, venue spécialement des États-Unis, et par la foule. Harold Terens avait 20 ans le 6 juin 1944. Opérateur radio, il a vécu l'épreuve du Débarquement, et il avait gardé un lien très fort avec la Normandie, au point de vouloir y célébrer son mariage avec Jeanne Swerlin, 96 ans. "C'est le plus beau jour de mes 100 ans sur Terre", témoigne-t-il. Ils se sont rencontrés il y a trois ans à peine. Il n'y a pas d'âge pour le coup de foudre. Harold a choisi Carentan-les-Marais, car c'est là que les troupes américaines ont opéré leur jonction en juin 1944. Ce samedi soir, les amoureux sont invités à l'Élysée avec le président français et Joe Biden, le chef d’État américain. TF1 | Reportage M. Izard, R. Goichon, S. Fortin