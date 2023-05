Harry et Meghan dans une course-poursuite à New York : que s'est-il vraiment passé ?

A la sortie d'une soirée de gala, le couple est encerclé par les photographes. Harry et Meghan s'engouffrent dans leur véhicule blindé. La suite aurait pu mal tourner selon leur porte-parole qui décrit les faits comme "une course-poursuite catastrophique". Celle-ci aurait duré deux heures. Un fan du couple a assisté à la scène. "Il y avait clairement de l'agression physique entre eux pour obtenir le bon cliché. Ils agressaient verbalement Meghan et Harry", décrit Zara Sayeed. Escortés par la police, Harry et Meghan Markle choisissent alors de changer de véhicule pour fuir les paparazzis. Ils entrent dans un taxi. Mais le chauffeur décrit une tout autre atmosphère. "Je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Je pense que c'est exagéré toutes ces choses", raconte-t-il. Le maire de New York relativise à son tour. Le trajet a été rapide et n'a fait aucun blessé. Des images qui relancent le conflit entre Harry et les paparazzis. En effet, le couple fait à nouveau la Une des tabloïds ce jeudi matin, 30 ans après le décès de sa mère dans un accident de la route. TF1 | Reportage M. Bajac, A. Tocny