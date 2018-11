Hausse du carburant : quelles solutions pour faire des économies ?

Quand les prix à la pompe continuent de flamber, il faut trouver des solutions pour y faire face. A Périgueux, en Dordogne, les habitants cherchent les stations qui proposent les tarifs les moins chers. Certains ont également changé leurs habitudes et prennent le bus ou font le trajet à pied. Pour ceux qui habitent loin, cette hausse des prix se répercute directement sur le budget familial. Ce qui implique une limitation des autres dépenses, comme celles attribuées aux sorties en famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.