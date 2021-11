Hausse de la contamination au Covid-19 en Europe : faut-il s'inquiéter en France ?

Si l'on regarde les courbes sur lesquelles on retrouve la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Grèce, on peut voir que le taux d'incidence remonte très fort depuis quinze jours. Pour l'Hexagone, cette augmentation est beaucoup plus modérée. La première explication est qu'avec l'Italie et l'Espagne, nous sommes l'un des pays les plus vaccinés d'Europe. Par ailleurs, pourquoi est-on moins inquiet qu'il y a un an ? Ce qui change la donne, en effet, c'est la vaccination : 74,2% des Français sont aujourd'hui complètement vaccinés. Et les vaccins évitent notamment les formes graves. D'ailleurs cet été lors de la quatrième vague, les services de réanimation n'avaient pas été submergés comme lors des précédents épisodes. Si les cas augmentent un peu dans l'Hexagone, c'est aussi probablement que les gens ont tendance à laisser le masque. Mais il y a des pays, qui ont carrément décidé de changer de stratégie et de vivre avec le virus. Comme l'Australie qui rouvre ses frontières après 19 mois ou Singapour qui lève ses restrictions drastiques alors que le nombre de cas sur place augmente.