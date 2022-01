Hausse de l’électricité : les communes en difficulté

Vrigne-aux-Bois (Ardennes) compte 3 800 habitants et un seul compteur électrique pour les écoles, la cantine et la salle des fêtes. Ce qui était un avantage pour négocier un tarif intéressant est devenu un inconvénient, car le prix de l’électricité n’est pas plafonné pour ces gros compteurs. Pour limiter l’impact de cette hausse de 210%, il faudrait aussi limiter la consommation, comme celle de la grande salle des sports, par exemple. Mais c’est un tiers de la population qui en subirait les conséquences. À Charleville-Mézières, malgré une négociation groupée avec d’autres collectivités, la facture de l’électricité va passer de 970 000 à plus de trois millions d’euros. Les habitants que nous avons rencontrés sont inquiets et pas uniquement de voir leurs impôts augmenter. Hausser le prix de la piscine ou baisser la température de l’eau, d’autres villes l’ont fait, pas celle-ci. Pour le maire, c’est à l'Hexagone de se défendre dans un marché européen sans régulation. En changeant les 10 000 points lumineux de sa ville, Charleville-Mézières espérait réduire sa facture de 70%. Mais si le prix de l’électricité continue d’augmenter, l’opération aura évidemment moins d’intérêts financiers. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse