Hausse de l’énergie : ces commerçants qui baissent leur marge

Les clients ne se rendent pas forcément compte, mais le pain qu’ils achètent coûte de plus en plus cher à produire. La raison est simple, la facture de l’énergie flambe avec plus 28% en un an. Un four électrique et au gaz, par exemple, est incontournable. Face à l’envolée des coûts, la gérante a choisi de ne pas augmenter les prix de ses produits, par peur de perdre ses clients. La baguette coûte toujours 95 centimes, les autres pains sont aux mêmes tarifs. La responsable est en ce moment en train de réaliser un bilan comptable, mais elle le sait, il y aura des pertes. Alors, chaque économie compte. Un gérant de pressing est confronté au même problème. Les prix de l’énergie ont été multipliés par deux en un an. Son fer à repasser consomme l’équivalent de sept radiateurs, et la machine à laver, elle, est de 18. Il doit lui aussi s’adapter. Il n’a pas répercuté la hausse sur ses clients. Mais pour combien de temps ? Il pourrait ajouter quelques euros, si l’électricité continue sa hausse. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Boey