Hausse des cas de Covid-19 : êtes-vous prêt à remettre le masque ?

Si vous avez emprunté les transports ce mardi matin, ça ne vous a pas échappé, le masque a majoritairement disparu et ça énerve ceux qui les portent encore. "Ils sont inconscients les gens. Ils devraient faire attention même en étant vaccinés" ; "Je n'ai jamais enlevé parce que je me protège", lancent certains. La ministre de la Santé incite les passagers des transports en commun à reprendre leurs anciennes habitudes. C'est un encouragement qui ne convainc pas tout le monde pour l'instant. Pour les scientifiques, les lieux clos favorisent les transmissions. Porter le masque protège soi-même et les autres, surtout les plus fragiles. Alors, faut-il le rendre obligatoire si la seule incitation ne suffit pas ? La perspective d'une nouvelle mesure divise. L'Hexagone est touché par une nouvelle vague. Les contaminations augmentent à nouveau, mais la reprise n'alarme pas tout le monde. On enregistre 62 000 cas quotidiens sur les sept derniers jours, un chiffre en hausse. TF1 | Reportage V. Lamhaut. T. Joire