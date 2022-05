Hausse des charges : la détresse des éleveurs de porc

Dans cette exploitation de Mayenne, ces porcelets n'ont que quelques heures et déjà, Odile Saudrais les examine. Elle et son mari, Thierry Saudrais, élèvent des porcs depuis plus de 30 ans. Entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ils subissent l'explosion des coûts de l'énergie et la flambée des prix des aliments pour leurs 4 000 animaux. Conséquence, Thierry et Odile doivent creuser leur trésorerie. Ils sont en limite de découvert même si depuis mars, le prix du cochon a augmenté pour atteindre 1,70 euro le kilo. Une augmentation vite absorbée devant la hausse des coûts. "Ce n'est pas suffisant, il nous manque toujours 20 à 30 euros par cochon. On a eu les aides de l’État, mais c'était pour la perte antécédente du Covid", confie Odile. Pour ce couple comme pour cet autre éleveur installé à proximité, le prix du porc devrait être à deux euros le kilo. Ils en appellent à toute la filière. Dans les prochains mois, les agriculteurs redoutent de nouvelles hausses du prix des céréales. Thierry et Odile souhaiteraient poursuivre leur activité encore dix ans, jusqu'à leur retraite. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec