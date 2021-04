Hausse des insultes et agressions contre les élus : des maires formés pour y faire face

Selon un rapport publié ce mardi matin, 1 300 faits d'agressions, menaces et insultes ont visé nos élus l'an dernier. C'est trois fois plus qu'en 2019. Face à ce chiffre grandissant, le ministère de l'Intérieur et l'association des maires de France encouragent les élus à suivre des formations pour apprendre à gérer des conflits. Dans le Calvados, un stage a été dispensé par la gendarmerie, avec à la clé des mises en scène. Une formation de quatre heures pour préparer les maires du département à gérer des situations de conflits. Les échanges sont analysés pour rassurer les élus, mais aussi créer du lien social avec les forces de l'ordre. Au total, plus de 350 maires vont suivre cette formation pour adapter leur comportement face aux situations complexes. Certains d'entre eux ont déjà vécu des situations difficiles. Dans la commune de Vire, les habitants apprécient que leur maire puisse recevoir ce genre de formation. Celle proposée par la gendarmerie est déjà complète jusqu'en mai.