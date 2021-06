Hausse des paiements par carte bancaire : les secteurs qui en profitent

Comme beaucoup de Français, vous l'adorez et l'utilisez de plus en plus : votre carte bancaire, et ce, peu importe le montant. Pour les raisons, elles sont plutôt évidentes : "c'est le moyen de paiement le plus simple", "je n'ai jamais de liquide sur moi, la carte bleue est disponible partout donc c'est plus pratique". En juin, les achats par carte bleue ont bondi de près de 20%. Depuis la réouverture, nombreux ont voulu se faire plaisir. La restauration en profite, mais aussi le secteur de l'informatique ou encore de l'habillement. Dans la boutique où travaille Gianna Lenoir par exemple, ce mode de paiement est en hausse de 15%. On remarque que le sans contact est de plus en plus privilégié pour des paiements de moins de 50 euros. Et comme il n'y a pas de plafond sur le téléphone, il y a de quoi faire chauffer la carte bleue. Cela signe également une bonne reprise économique et de très bon augure avant les soldes qui commencent dans deux jours.