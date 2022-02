Hausse des péages : certains trajets épargnés

Un péage au sud de Paris coûtera toujours 1,70 euro ce mardi. Pas d'augmentation malgré la hausse générale des tarifs autoroutiers sur le territoire car il est géré par Vinci Autoroutes. La société a annoncé le gel de ses prix sur plusieurs tronçons. Une bonne nouvelle pour ceux qui les empruntent quotidiennement. Deux tiers des tronçons de moins de 50 kilomètres gérés par Vinci sont concernés par ce gel. Des portions d'autoroutes principalement empruntées entre le domicile et le lieu de travail. Il y a par exemple ceux entre Marseille et Salon-de-Provence ou encore entre Toulouse et Villefranche-de-Lauragais. Mais la grande majorité des péages coûtera en moyenne 2% de plus aux automobilistes à partir de demain. Une augmentation annuelle prévue et automatique, mais mal venue dans un contexte de flambée des prix du carburant. Pour certains, ce gel des prix n'est pas suffisant. Seule la gratuité des trajets quotidiens bénéficierait réellement aux automobilistes. L'an dernier, le prix des péages avait augmenté de 0,44% en moyenne sur tout le territoire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Basar, P. Marcellin