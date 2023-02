Hausse des péages : comment payer moins cher

Prendre un ticket au péage va augmenter dès le 1er février. Une hausse qui agace les automobilistes : "On paye le prix fort, c'est inadmissible". Mais alors comment payer moins ? Voici une première astuce : utiliser à la fois l'autoroute et les routes nationales. Pour un trajet entre Paris et Orléans (Loiret) sur l'A10 par exemple, le péage coûte 10,90 euros pour 130 kilomètres à parcourir en 1h27. Par contre, si on rejoint à mi-chemin la nationale 20, la durée augmente alors de 20 minutes, mais on économise huit euros. Pour les trajets du quotidien de moins de 20 kilomètres, Vinci Autoroutes bloque ses prix. Mais pour économiser encore plus, vous pouvez prendre un abonnement télépéage. Ce dernier coûte 50 euros par mois, ce qui est très avantageux si on emprunte matin et soir les autoroutes. D'ailleurs, ceux qui ont cet abonnement peuvent bénéficier d'une réduction de 30% qui va bientôt passer à 40%. Le dernier coup de pouce concerne les utilisateurs de voitures électriques. La plupart des autoroutes proposent début février une réduction de 5% sur le prix du péage. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Moncelle, J. Berville