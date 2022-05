Hausse des prix : courses anti-gaspi, mode d’emploI

L'inflation en France atteint des sommets. Une situation qui force de nombreux habitants de l'Hexagone a faire attention, dans la vie de tous les jours, à leurs dépenses. C'est le cas de Fanny et Robin. Le couple a deux enfants, alors à chaque passage au supermarché, ils tentent de limiter le budget courses. En rayon, ils regardent les dates de péremption. Ces produits sont souvent mis en promotion pour ne pas les jeter. "Ça fait des euros qu'on ne dépense plus, donc c'est important de faire ça", détaille Robin dans le reportage du JT de 13H, en tête de cet article. Une autre consommatrice, elle, n'achète plus de grandes marques de gâteaux industriels. Pour le goûter de ses enfants, elle opte pour les sucreries faites maison. "Les gaufres, autant les faire soi-même. C'est mieux et ça coûte moins cher qu'en magasin", confie cette maman. Pour respecter son budget mensuel, Caroline, elle, surveille les bonnes affaires avant même de se rendre au supermarché. Elle planifie les repas de la semaine en fonction des promotions en magasin. Si elle dépasse son budget de la semaine, il lui faudra réduire celui de la semaine prochaine pour compenser. "C'est le seul budget qu'on peut réguler, puisqu'on ne peut pas toucher au budget énergie ou au budget maison. Donc il faut qu'on reste dans la ligne de conduite, sinon on ne s'en sort pas", détaille-t-elle. Une fois le repas terminé, pas question également de mettre les restes à la poubelle. Tout est conservé soigneusement au frigo. "On essaie de ne rien jeter", souligne Caroline. Des réflexes qui permettent d'éviter le gaspillage et de faire d'importantes économies pour les ménages français, alors que l'inflation pourrait atteindre les 6 à 7% cet été.