Hausse des prix de l'énergie : ces Français qui baissent le chauffage

Ambiance automnale ce mardi matin dans les rues de Woippy (Moselle) près de Metz. Les températures ont bien baissé, il faut donc rallumer le chauffage. Mais avec les prix en hausse du gaz ou du fioul, chacun cherche une solution pour alléger la facture. "On réduit d'un petit degré la température de la journée. On se porte très bien" ; "Je mets un pull et un gilet" ; "On rallume vers 18 heures" ; "La température de confort, c'est 19 à 20 °C. Il y en a qui poussent à des températures au-delà 22 ou 24 °C, c'est trop". Il fait encore plus froid à la campagne. La facture de chauffage y grimpe très vite. Céline vit à Mairy-Mainville depuis 20 ans avec son mari et ses deux enfants. Elle a pris l'habitude de faire la chasse au gaspillage énergétique. "On est toujours derrière eux pour qu'ils ferment bien la porte". Mais à force de voir sa facture augmentée, elle a carrément décidé d'équiper sa maison d'une pompe à chaleur en espérant diminuer sa facture de chauffage de moitié.