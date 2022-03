Hausse des prix des carburants : des routiers à l’arrêt

A Ambès (Gironde), c'est un patron inquiet pour sa société qui nous a contacté. Selon lui, les prix du gasoil augmentent trop vite pour s'organiser, soit plus de 30 centimes en seulement un mois. Or, il doit gérer une flotte de 250 poids lourd. "Sur 600 000 litres, cela fait 150 000 euros par mois. Comment voulez-vous qu'on tienne en augmentant nos charges de 150 000 euros ? C'est financièrement pas tenable", explique Nicolas Guyamier, le gérant. En bas, au niveau des entrepôts, Laurent Verdois, chauffeur depuis 18 ans, remplit son réservoir de 900 litres. Lui aussi a peur des conséquences de cette augmentation soudaine. Cependant, cette charge portée par les sociétés de transport va progressivement s'étendre à l'ensemble des secteurs économiques. Dans une autre entreprise de la région, on nous montre le résultat concret sur la facture d'un client. Avec l'augmentation, celui-ci a 1 500 euros à payer en plus. Pour stopper cette hausse générale des prix, le gérant appelle l’État à l'aide. Il est à noter que chaque jour, plus de 400 00 poids lourd circulent sur nos routes. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau