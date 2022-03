Hausse des prix des carburants : le dépôt pétrolier de Lorient bloqué

Bruno Le Gallo, transporteur, s'est garé devant le dépôt pétrolier de Lorient, et il n'a pas l'intention de partir. Des camions, des tracteurs à l'arrêt, et des pêcheurs sont venus par dizaines. Ils ont laissé leurs navires à quai, les sorties en mer ne sont plus rentables. Le plein de Florant Le Bolay coûte désormais 14 000 euros pour dix jours en mer, avec une répercussion directe sur les fiches de paie. Le salaire de ses matelots a été divisé par deux en quelques mois. Même détresse dans le secteur agricole. Avec ses tracteurs, Yvon Le Callonec, entrepreneur de travaux agricoles, consomme 3 000 litres de carburant par jour. Impossible pour lui d'absorber la hausse des prix. Pour ces professionnels, l'aide de quinze centimes par litre de carburant annoncé par le gouvernement ne suffit pas. Ils ont dans leurs viseurs l'attaque sur le pétrole. Et leurs revendications sont simples : geler la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), jusqu'au retour normal du prix des carburants. Sans réponse du gouvernement, le blocus devrait se poursuivre dans les jours à venir. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens