Hausse des prix des fruits et des légumes : qu’en pensent les primeurs ?

Ce jeudi matin, le thermomètre n'atteint même pas les 20 degrés sur le marché d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Le soleil se fait discret dans le ciel, mais aussi dans nos assiettes. Sur les étals, les fruits et légumes d'été ont moins de succès que d'habitude. "C'est très particulier. Les acheteurs n'en ont pas envie ou bien c'est trop cher", confie une primeure. La météo maussade et la hausse des prix pourraient être une partie de l'explication. "J'achète un petit peu moins que d'habitude. Le prix influence aussi quand même", explique une cliente. Le gel du printemps a fait grimper les prix. Ici, les abricots sont à 6,90 euros le kilo contre 4,90 l'année dernière, en 2020. Pour les nectarines, la hausse est encore plus marquée. "D'habitude à cette époque, on est à 1,90 ou 2 euros. Mais là, on est à 3,50", confie un primeur. "C'est plus cher que l'année dernière", lance une cliente. Pour compenser, certains se rabattent sur des produits plus hivernaux. Les pommes de terre ou les bananes ont la cote.