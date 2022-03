Hausse des prix du carburant : les routiers en colère

Bruno Le Gallo dirige une société de transport routier en Bretagne. Comme tous, il cherche des solutions pour pallier l'augmentation des prix des carburants. Cette semaine, il n'a plus le choix, il va immobiliser une vingtaine de camions. "On souhaite arrêter les véhicules non pas parce qu'on en a envie, parce qu'on n'aura plus le choix. C'est de la colère parce qu'on est totalement tout seul", confie-t-il. Depuis quelques semaines, il voit tous ses coûts augmenter. Il y a les pneumatiques, les achats de camions, le matériel, mais c'est le prix du gasoil qui l'inquiète le plus. Bruno demande déjà à ses conducteurs de ne remplir qu'à moitié les réservoirs, en espérant que les prix baissent ces jours-ci. Dans le Calvados, David Ozouf préfère limiter la vitesse et les kilomètres parcourus. Il a aussi commencé à répercuter la hausse des coûts sur ses devis. Ils s'efforcent tous de garder la tête hors de l'eau, mais si les prix du gasoil demeurent si haut, certains craignent de ne pas résister longtemps. Ils réclament aujourd'hui une aide des pouvoirs publics. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche